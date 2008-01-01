Билек вернул Логвиненко и Мужикова в сборную Казахстана

Защитник "Астаны" Юрий Логвиненко и хавбек "Тобола" Серикжан Мужиков впервые в нынешнем розыгрыше Лиги наций вызваны в сборную Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

Оба футболиста не вызывались в главную команду на сентябрьские и октябрьские матчи Лиги наций. Теперь же игроки смогут принять участие в ближайших играх.

Напомним, что 11 ноября подопечные Михала Билека проведет гостевой товарищеский матч с Черногорией, а 15 и 18 ноября встретится с Албанией на выезде и с Литвой на своем поле в рамках Лиги наций.