Билек вернул Логвиненко и Мужикова в сборную Казахстана

В ноябре у команды запланированы три матча.

Фото: КФФ©
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Сегодня 10:29

Защитник "Астаны" Юрий Логвиненко и хавбек "Тобола" Серикжан Мужиков впервые в нынешнем розыгрыше Лиги наций вызваны в сборную Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

Оба футболиста не вызывались в главную команду на сентябрьские и октябрьские матчи Лиги наций. Теперь же игроки смогут принять участие в ближайших играх.

Напомним, что 11 ноября подопечные Михала Билека проведет гостевой товарищеский матч с Черногорией, а 15 и 18 ноября встретится с Албанией на выезде и с Литвой на своем поле в рамках Лиги наций.

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Футбол Сборные
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Сегодня 10:29
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