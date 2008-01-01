Лидер группы Казахстана определился с составом на решающие матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель определился со списком игроков на решающие матчи Лиги наций против Литвы и Албании, сообщается на сайте местной федерации.

Сбор команды пройдет с 9 по 19 ноября. 11-го числа Беларусь проведет товарищеский матч против Румынии. А затем ей предстоит провести две встречи Лиги наций: 15-го ноября - дома с Литвой и 18-го ноября - на выезде с Албанией.

В состав команды вошли 24 футболиста, в числе которых представители команд казахстанской премьер-лиги.

Вратари: Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Ислочь, Минский район), Сергей Игнатович ("Динамо-Брест");

Защитники: Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Денис Поляков ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец, Роман Юзепчук, Кирилл Печенин (все - "Динамо-Брест"), Александр Сачивко, Роман Бегунов (оба - "Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Екатеринбург, Россия);

Полузащитники: Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (оба - БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба - "Астана", Нур-Султан, Казахстан), Дмитрий Подстрелов, Юрий Кендыш (оба - "Шахтер", Солигорск), Иван Бахар, Владислав Климович (оба - "Динамо-Минск"), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Виталий Лисакович ("Локомотив, Москва, Россия).

Напомним, Беларусь возглавляет Группу 4 Лиги С, набрав семь очков в четырех матчах. Казахстан в этом квартете идет на последнем месте. С положением команд можно ознакомиться по этой ссылке. Всем командам осталось провести по два матча.