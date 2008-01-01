Дебютант сборной Казахстана признан лучшим игроком во втором матче подряд за рубежом

Он забил гол со стандарта.

Фото: ФК "Рух"©
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Вчера 23:53
Казахстанский полузащитник Владислав Васильев во втором матче подряд был признан лучшим игроком белорусского "Руха" по версии болельщиков, сообщается на сайте клуба.

В домашней встрече 27-го тура против "Ислочи" (1:1) он ударом со штрафного открыл счет на 31-й минуте, тогда как соперник отыгрался усилиями Дмитрия Юсова на 85-й.

По итогам голосования Васильев набрал 31,39 процента голосов. 

Напомним, что в выездном матче четвертого тура Лиги наций с Беларусью (0:2) футболист дебютировал за сборную Казахстана.

Правами на 23-летнего казахстанца обладает действующий чемпион Беларуси "Динамо-Брест", а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.

Полузащитника сборной Казахстана признали лучшим игроком матча зарубежного чемпионата
Метки:
Футбол Беларусь Васильев Владислав Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Сборные
0
Вчера 23:53
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