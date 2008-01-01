Футболист сборной Казахстана обыграл соперника финтом Зидана и заслужил внимание УЕФА

Полузащитник "Кайсара"
и сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген
выдал роскошный финт в выездном матче с Беларусью
в рамках четвертого тура Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
30-летний хавбек финтом Зидана обыграл соперника, чем заслужил внимание УЕФА.
Эту игру подопечные Михала Билека уступили
со счетом 0:2, после чего потеряли лидерство в группе 4 дивизиона С, скатившись на последнее, четвертое место. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
.
В пятом туре, 15 ноября, сыграют Албания - Казахстан, Беларусь - Литва.