Футболист сборной Казахстана обыграл соперника финтом Зидана и заслужил внимание УЕФА

Следующий матч пройдет 15 ноября.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 19:56
Полузащитник "Кайсара" и сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген выдал роскошный финт в выездном матче с Беларусью в рамках четвертого тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний хавбек финтом Зидана обыграл соперника, чем заслужил внимание УЕФА.
Эту игру подопечные Михала Билека уступили со счетом 0:2, после чего потеряли лидерство в группе 4 дивизиона С, скатившись на последнее, четвертое место. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

В пятом туре, 15 ноября, сыграют Албания - Казахстан, Беларусь - Литва.
Метки:
Футбол Лига наций Сборная РК по футболу Кайсар ФК УЕФА
Футбол Сборные
0
Сегодня 19:56
© 2008 - 2020 ТОО «EML»