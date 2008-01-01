Легионеры "Астаны" и "Кайрата" получили вызов в сборные на матчи Лиги наций

Игры пройдут в ноябре.

Яцек Гуральски. Фото: ФК "Кайрат"

Полузащитник "Астаны" Дорин Ротариу вызван в сборную Румынии по футболу на товарищеский матч с Беларусью и две заключительные встречи в группе Лиги наций, сообщает сайт Федерации футбола Румынии.



После товарищеского матча с командой Беларуси, румыны примут дома 15 ноября Норвегию, а 18 ноября проведет выездной матч с соперником из Северной Ирландии.



Сборная Беларуси является соперником Казахстана в группе Лиги наций. В двух матчах с белорусами казахстанцы потерпели два поражения.



Кроме того, полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски получил вызов в сборную Польши на товарищеский матч против Украины, который состоится 11 ноября.



Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек вызвал в расположение сборной сразу 28 футболистов. После матча против Украин, поляков ожидает еще два матча в Лиге наций - против Италии (15 ноября) и Нидерландов (18 ноября).