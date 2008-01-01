Стало известно место проведения заключительного матча казахстанской "молодежки" в отборе на Евро-2021

Заключительный матч квалификации чемпионата Европы-2021 молодежная сборная Казахстана по футболу
проведет в Шымкенте, сообщает телеграм-канал "Гол емес"
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Матч против Фарерских островов состоится 17 ноября на стадионе имени Мунайтпасова. Начало - в 17:00 по столичному времени.
После девяти игр подопечные Алмаса Кулшинбаева
, набрав десять очков, занимают четвертое место в шестой группе. Фареры с отставанием на четыре балла располагаются на последней, шестой строчке. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
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