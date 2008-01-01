Сборная Казахстана по футболу потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана
ухудшила свое место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола
(ФИФА), сообщает корреспондент Vesti.kz
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Подопечные Михала Билека опустились с 118-го места на 119-е.
В четвертой группе дивизиона С Лиги наций казахстанская команда занимает последнюю, четвертую строчку после четырех туров. В ее активе четыре очка. Единственная победа в квартете была одержана на выезде над Литвой - 2:0, после чего последовало поражение на своем поле от Беларуси - 1:2, ничья в родных стенах с Албанией - 0:0, неудача в гостях с той же Беларусью - 0:2.
Первая тройка лидеров в рейтинге ФИФА от 22 октября не изменилась:
1 (1). Бельгия - 1765 очков;
2 (2). Франция - 1752;
3 (3). Бразилия - 1725;
4 (4). Англия - 1669;
5 (5). Португалия - 1661;
6 (7). Испания - 1639;
7 (6). Уругвай - 1637;
8 (9). Аргентина - 1636;
9 (8). Хорватия - 1634;
10 (10). Колумбия - 1631;
...119 (118). Казахстан - 1153.