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Неуд, пересдача через месяц. Чего ждать от оставшихся матчей сборной Казахстана в Лиге наций?

Команде Билека предстоят еще две игры.

Неуд, пересдача через месяц. Чего ждать от оставшихся матчей сборной Казахстана в Лиге наций?
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Казахстана по футболу уступила в выездном матче четвертого тура Лиги наций команде Беларуси - 0:2. Это поражение сдвинуло подопечных Михала Билека на последнее место в квартете. Корреспондент Vesti.kz проанализировал выступление национальной команды и порассуждал о заключительных турах турнира.

В группе сборной Казахстана вплоть до этого дня все было максимально сбалансировано. После первого тура вперед вырвались команды Казахстана и Албании, спустя же несколько дней белорусы и литовцы настигли счастливчиков стартовых матчей, а на прошлой неделе представители квартета в лиге С дружненько сыграли вничью. После трех сыгранных туров у всех команд было по четыре набранных пункта, абсолютное равенство и лишь незначительные несоответствия по разнице забитых и пропущенных. Накануне вечером конкуренты выдали на табло унылые 0:0, а спустя некоторое время пришел черед команд Беларуси и Казахстана.

Встреча, проходившая в Минске, завершилась победой хозяев. Этот результат дал сбой в, казалось бы, уже выработанной системе равенства этой группы. Теперь единолично возглавили группу именно белорусы, с семью набранными баллами уйдя в отрыв от преследователей. У дружных Албании и Литвы по пять очков, а у Казахстана - четыре. Вот так наша сборная за пару часов сменила лидерство на позицию аутсайдера.


Фото: КФФ©

Оправдываться тем, что счет не по игре или тем, что наша сборная заслуживала хотя бы ничьей, - глупо, особенно при отсутствии хорошего рисунка игры. Билек на эту игру выставил состав по схеме 5-3-2, как, впрочем, и несколькими днями ранее в домашней игре с Албанией (0:0). За всю игру наша сборная нанесла больше ударов - 11:9, больше владела мячом (56 против 44 процентов), но воплотить все это в нечто более серьезное, чем голые цифры, игрокам не удалось.

Большую часть ударов в этом матче казахстанские футболисты нанесли из-за пределов штрафной. И это отнюдь не из-за того, что им так хотелось. Сборная Беларуси, выставив состав с четырьмя защитниками, очень сбалансированно держала линию обороны. Одной из проблем для нашей сборной стало то, что белорусские латерали не столь активно подключались к атаке, действуя максимально аккуратно.


Фото: КФФ©

В первую очередь, это касается защитника "Кайрата" Дениса Полякова, который лишний раз старался не пересекать границы центра поля. Относительно нашей сборной: как раз в этом компоненте подопечные Билека (а может быть, и сам Михал) провалились. Играя с пятью защитниками, по факту мы наблюдали, что Темирлан Ерланов находился гораздо выше, нежели его партнеры по центру обороны Сергей Малый и Олжас Керимжанов. Если в эпизоде с первым голом обвинять Ерланова было бы не совсем корректным, то во время второго взятия ворот защитник "Ордабасы", еще несколько дней назад попавший в символическую сборную тура Лиги наций, просто-напросто не успел вернуться. Да, виноват был не он один, но все же. Этот дисбаланс давал хозяевам больше свободы и пространства для атак с левого фланга, отсюда и объяснение тому, почему левый защитник Кирилл Печенин участвовал в атаках команды куда чаще того же Полякова.

Футболисты нашей сборной выполнили больше 500 передач за 90 минут игры, опередив по этому показателю соперников более чем на сотню. Но примечательно то, что в четверку самых пасующих игроков матча попала наша тройка центральных защитников Керимжанов - Малый - Ерланов. Зачастую возникала мысль, что игроки перекатывают мяч друг другу, дабы получить как можно больше времени, чтобы придумать что-то более внятное. Но придумать, как показал итоговый результат, ничего не удалось.

Замены Михала Билека оправдались лишь частично. Выделился Исламбек Куат, который заметно освежил центр поля. Также с более-менее положительной стороны себя показал Айбар Жаксылыков, который за полчаса игрового времени сделал ничуть не меньше, а то и больше, чем замененный на исходе часа игры Абат Аймбетов. Форвард "Кайрата", в целом, провел отвратительный матч, отдав три передачи и выиграв одну дуэль в воздухе.


Фото: КФФ©

Ровно через месяц сборная Казахстана проведет пятый тур, на выезде команду ждет игра с Албанией. В этом матче дружине Билека кровь из носу нужны очки, как минимум ничья. Учитывая, что Албания в текущем цикле свою единственную домашнюю встречу проиграла, сенсационно уступив Литве (0:1), а также беря во внимание результат первой игры между командами Казахстана и Албании (0:0), задача не кажется невозможной. Благо, у пана Билека и его тренерского штаба еще есть время. А что касается заключительного тура, когда наша команда дома сыграет с Литвой, то там нужна будет только победа. Выиграв на выезде в рамках первого тура со счетом 2:0, наша сборная показала свое превосходство, теперь нужно эту самую разницу подтвердить в родных стенах.

Вполне объяснимо, почему к Билеку и команде много вопросов. Нестабильные результаты, в некоторой мере неоптимальный выбор чешского специалиста при выборе состава. Шансы на выход еще никто не отменял, плотность в квартете все еще сохраняется, но для достижения положительного результата нужны конкретные изменения. Сейчас у тренера есть время для выводов и еще несколько недель на то, чтобы сформировать список из тех игроков, кто действительно заслуживает вызова в главную команду страны, несмотря на какие-либо личные недопонимания между футболистами и наставником.

Куат - худший? Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Беларусью

Матч пятого тура Албания - Казахстан состоится на выезде 15 ноября, а заключительная домашняя встреча против литовцев пройдет 18 числа.

Автор: Димаш Тулегенов

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь

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