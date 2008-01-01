Игрок казахстанского клуба отдал ассист в матче Лиги наций с удалением и упущенной победой

Сборная Грузии по футболу
, за которую выступают несколько игроков из чемпионата Казахстана, поделила очки с Северной Македонией
в четвертом туре Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Скопье и завершилась со счетом 1:1. Первыми на 74-й минуте забили гости усилиями Хвичи Кварацхелии
, которому ассистировал полузащитник костанайского "Тобола" Ника Квеквескири
. Но удержать минимальное преимущество команда Владимира Вайсса не сумела - на 90+3-й минуте ответный мяч с пенальти забил Эгзиян Алиоски
.
Стоит отметить, что с 67-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Столе Дмитриевски
.
Между тем, за грузинскую команду в этом матче не сыграли Джаба Канкава
("Тобол") и Элгуджа Лобжанидзе
("Кайсар").
Как итог, команды, набрав по шесть очков, расположились на первом и втором местах в группе 2 дивизиона С. Третья и четвертая строчки оказались за Арменией и Эстонией, у которых в активе пять и два очка соответственно.