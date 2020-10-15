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Игрок казахстанского клуба отдал ассист в матче Лиги наций с удалением и упущенной победой

Соперник отыгрался в компенсированное время.

Игрок казахстанского клуба отдал ассист в матче Лиги наций с удалением и упущенной победой
Фото: ГФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Грузии по футболу, за которую выступают несколько игроков из чемпионата Казахстана, поделила очки с Северной Македонией в четвертом туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Скопье и завершилась со счетом 1:1. Первыми на 74-й минуте забили гости усилиями Хвичи Кварацхелии, которому ассистировал полузащитник костанайского "Тобола" Ника Квеквескири. Но удержать минимальное преимущество команда Владимира Вайсса не сумела - на 90+3-й минуте ответный мяч с пенальти забил Эгзиян Алиоски.



Стоит отметить, что с 67-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Столе Дмитриевски.

Между тем, за грузинскую команду в этом матче не сыграли Джаба Канкава ("Тобол") и Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар").

Как итог, команды, набрав по шесть очков, расположились на первом и втором местах в группе 2 дивизиона С. Третья и четвертая строчки оказались за Арменией и Эстонией, у которых в активе пять и два очка соответственно.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тобол ФК Лига наций Грузия

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