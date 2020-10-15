"Казахи прибавили". Автор первого гола отметил игру футболистов Билека во втором тайме матча Лиги наций

Автор первого гола в матче Лиги наций
против Казахстана Евгений Яблонский
после игры отметил, что по моментам белорусы соперника превзошли и рассказал, что команда перед последними матчами наигрывала действия на контратаках.
"По моментам мы заслужили победу. Тяжелая была игра, открытая. Во втором тайме, надо признать, казахи прибавили, хорошо контролировали мяч, хорошо нагнетали, подбирали мяч. Но команда молодцы, выдержали. Контратаки хорошие. Забили гол, поставили точку.
Гол в первом тайме - это наигранная комбинация. Мы отрабатывали на этом сборе контратаки, к матчу с Грузией. В предыдущих играх, наверное, немножко не получилось, особенно с грузинами. Но здорово, что сегодня сработало. И не одна, а даже две", - приводит его слова Football.by
со ссылкой на телеканал "Беларусь 5".
Отметим, что встреча в Минске завершилась
со счетом 2:0 в пользу хозяев. С турнирным положением команд в группе 4 дивизиона С можно ознакомиться здесь
.
Матчи пятого тура пройдут 15 ноября. Сыграют Албания - Казахстан, Беларусь - Литва.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне