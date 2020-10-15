"Хорошо, что есть Билек". СМИ - о победах белорусов над "Астаной" в ЛЧ и Казахстаном в Лиге наций

Главным героем белорусского футбола в этом году следует назвать Михала Билека
, пишет Football.by
. Именно с именем этого чешского специалиста издание связывает лучшие моменты для белорусских команд на евроарене: брестское "Динамо"
разгромило "Астану"
Билека в Лиге чемпионов
, а сборная Беларуси
свои единственные осенние победы добыла в матчах с Казахстаном
Билека в Лиге наций
.
"Михаил Мархель тоже должен быть благодарен Казахстану. Если бы не две эти победы над сборной из Средней Азии, которые вывели нас на первое место в группе, возможно, в Доме футбола и решились бы на перемены. Потому как сам Михаил Михайлович, похоже, не видит причины, почему он должен ретироваться.
А ведь даже по итогам этого победного матча остались вопросы к игре. Даже тут сборная Беларуси пыталась играть первым номером только до тех пор, пока не повела в счете. А потом все равно отдала инициативу, прижалась и заставила понервничать тех, кто за нее еще может переживать после Тбилиси. Даже дома, с Казахстаном, белорусы уступили по количеству ударов (9:11). Но, по крайней мере, гости были не слишком надежны в обороне, и у нас возникали моменты.
Да и то, первого нормального шанса пришлось ждать 35 минут. Возможно, привыкали к составу, который снова обновился наполовину. Гутор, который привез в первом матче с Казахстаном, все же сменил в воротах Хаткевича, который был недостаточно хорош с Литвой. Оборона тоже поменялась на 50 процентов: Наумов вместо Мартыновича и Поляков вместо Золотова. В опорной зоне с Маевским вместо Эбонга вышел Яблонский, а вместо Громыко появился Лисакович, который составил со Скавышем тандем впереди.
Так вот, вратарь сборной Казахстана Покатилов по-настоящему вступил в игру только за 10 минут до перерыва, когда потащил достаточно непростой удар Маевского. Эпизод завел белорусов и вскоре они провели действительно хорошую атаку: от Юзепчука, транзитом через Стасевича, мяч переместился с правого фланга в центр штрафной, где никто не контролировал Яблонского, который воспользовался своей роскошной возможностью.
В конце первого тайма и начале второго тренерскому штабу белорусов пришлось сделать две вынужденные замены. Сначала пришлось менять Сачивко, а потом Маевского, вместо которых, соответственно, вышли Бордачев и Хачатурян. А еще серия из трех замен последовала в середине второй половины, как реакция на то, что около ворот Гутора становилось все жарче.
И это помогло. Игра успокоилась, а в концовке у белорусов и сил оказалось побольше. После пары острых атак, не увенчавшихся успехом, свой шанс реализовал Юзепчук, воспользовавшийся передачей Скавыша.
Таким образом сборная Беларуси вышла на первое место в группе 4", - говорится в тексте.
Отметим, что встреча прошла в Минске и завершилась
со счетом 2:0 в пользу хозяев. С турнирным положением команд в группе 4 дивизиона С можно ознакомиться здесь
.
Матчи пятого тура пройдут 15 ноября. Сыграют Албания - Казахстан, Беларусь - Литва.
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