Игрок "Астаны" отдал ассист в матче Лиги наций

Однако его команда снова проиграла.

Рунар Сигурьонссон. Фото: dv.is©
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Сегодня 10:33
Сборная Исландии по футболу, за которую выступает полузащитник "Астаны" Рунар Сигурьонссон, проиграла Бельгии в четвертом туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Рейкьявике и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У победителей дубль оформил Ромелу Лукаку, отличившийся на девятой и 38-й минутах (с пенальти). Между этими голами точным ударом на 17-й минуте отметился в составе хозяев Биркир Севарссон, которому успешно ассистировал Сигурьонссон.



Как итог, Исландия потерпела четвертое поражение подряд и осела в подвале группы 2 дивизиона А, тогда как Бельгия, набрав девять очков, закрепилась на первом месте. На второй и третьей строчках оказались Дания и Англия, набравшие по семь очков.
Метки:
Футбол Лига наций Исландия КПЛ-2020 Астана ФК
Футбол Сборные
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Сегодня 10:33
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