Игрок "Астаны" отдал ассист в матче Лиги наций

Сборная Исландии по футболу
, за которую выступает полузащитник "Астаны" Рунар Сигурьонссон
, проиграла Бельгии
в четвертом туре Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Рейкьявике и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
У победителей дубль оформил Ромелу Лукаку, отличившийся на девятой и 38-й минутах (с пенальти). Между этими голами точным ударом на 17-й минуте отметился в составе хозяев Биркир Севарссон, которому успешно ассистировал Сигурьонссон.
Как итог, Исландия потерпела четвертое поражение подряд и осела в подвале группы 2 дивизиона А, тогда как Бельгия, набрав девять очков, закрепилась на первом месте. На второй и третьей строчках оказались Дания и Англия, набравшие по семь очков.