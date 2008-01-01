Футболист "Кайрата" забил гол с передачи игрока "Астаны" в матче Лиги наций

Сборная Армении по футболу
, за которую выступают некоторые игроки из чемпионата Казахстана, сыграла вничью с Эстонией
в четвертом туре Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Таллине и завершилась со счетом 1:1.
Первыми успеха добились гости усилиями полузащитника "Кайрата" Камо Оганесяна
на восьмой минуте. Причем голевую передачу ему отдал представитель "Астаны" Тигран Барсегян
.
На это хозяева ответили точным ударом Рауно Саппинена на 14-й минуте.
После этого матча Армения с пятью очками расположилась на третьем месте в группе 2 дивизиона С, тогда как Эстония с двумя баллами в активе оказалась на последней, четвертой строчке. Первые две позиции заняли Северная Македония и Грузия, набравшие по шесть очков.