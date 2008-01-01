Футболист "Кайрата" забил гол с передачи игрока "Астаны" в матче Лиги наций

В пассиве их сборной одно поражение.

Фото: topsports©
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Сегодня 09:54
Сборная Армении по футболу, за которую выступают некоторые игроки из чемпионата Казахстана, сыграла вничью с Эстонией в четвертом туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Таллине и завершилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились гости усилиями полузащитника "Кайрата" Камо Оганесяна на восьмой минуте. Причем голевую передачу ему отдал представитель "Астаны" Тигран Барсегян.

На это хозяева ответили точным ударом Рауно Саппинена на 14-й минуте.

После этого матча Армения с пятью очками расположилась на третьем месте в группе 2 дивизиона С, тогда как Эстония с двумя баллами в активе оказалась на последней, четвертой строчке. Первые две позиции заняли Северная Македония и Грузия, набравшие по шесть очков.
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Футбол Сборные
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Сегодня 09:54
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