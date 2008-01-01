"Надеюсь, что ничего серьезного". Игрок "Астаны" - о замене, самочувствии и победе над Казахстаном

Матчи пятого тура пройдут 15 ноября.

Иван Маевский. Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 09:28
Полузащитник "Астаны" и сборной Беларуси Иван Маевский поделился мнением о своем настроении и самочувствии после победного матча с Казахстаном в Лиге наций.

32-летний хавбек вышел в стартовом составе, но был заменен в начале второго тайма на Андрея Хачатуряна.

"Состояние отличное, настроение хорошее. Самочувствие узнаю только завтра. Очень надеюсь, что ничего серьезного. Заболела нога. Поле тяжелое, переход с синтетики... Это футбол, такое бывает. Главное, чтобы ничего серьезного. Чтобы я опять не пропускал тренировки, игры. Чтобы был в хорошем игровом состоянии", - приводит его слова официальный сайт АБФФ.

Отметим, что встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. С турнирным положением команд в группе 4 дивизиона С можно ознакомиться здесь.

Матчи пятого тура пройдут 15 ноября. Сыграют Албания - Казахстан, Беларусь - Литва.
Метки:
Футбол Астана ФК КПЛ-2020 Беларусь Сборная РК по футболу Лига наций
Футбол Сборные
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Сегодня 09:28
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