"Надеюсь, что ничего серьезного". Игрок "Астаны" - о замене, самочувствии и победе над Казахстаном

Полузащитник "Астаны"
и сборной Беларуси Иван Маевский
поделился мнением о своем настроении и самочувствии после победного матча с Казахстаном
в Лиге наций
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32-летний хавбек вышел в стартовом составе, но был заменен в начале второго тайма на Андрея Хачатуряна.
"Состояние отличное, настроение хорошее. Самочувствие узнаю только завтра. Очень надеюсь, что ничего серьезного. Заболела нога. Поле тяжелое, переход с синтетики... Это футбол, такое бывает. Главное, чтобы ничего серьезного. Чтобы я опять не пропускал тренировки, игры. Чтобы был в хорошем игровом состоянии", - приводит его слова официальный сайт АБФФ.
Отметим, что встреча прошла в Минске и завершилась
со счетом 2:0 в пользу хозяев. С турнирным положением команд в группе 4 дивизиона С можно ознакомиться здесь
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Матчи пятого тура пройдут 15 ноября. Сыграют Албания - Казахстан, Беларусь - Литва.
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