Полузащитник европейского клуба отреагировал на свой дебют за сборную Казахстана

Он вышел в старте.

Владислав Васильев. Фото: КФФ©
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Сегодня 09:07
Полузащитник брестского "Руха" Владислав Васильев поделился своими эмоциями от дебюта за сборную Казахстана по футболу в гостевом матче Лиги наций с Беларусью.

- Были особенные эмоции от дебюта в матче именно со сборной Беларуси?

- Не скажу, что были особые эмоции. Каждая игра важна, в каждом матче хочется побеждать. Нет разницы, кто соперник, - приводит слова хавбека Pressball.by.

Отметим, Васильев стал первым игроком в истории "Руха", который сыграл за главную команду своей страны. На его счету - пять ассистов и шесть голов в 23 матчах в текущем чемпионате Беларуси.

Встреча сборных Беларуси и Казахстана прошла в Минске и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

После этой игры Казахстан с четырьмя очками опустился с первого места на четвертое. Лидером группы 4 дивизиона С стала Беларусь, набравшая семь баллов. На второй и третьей строчках расположились Литва и Албания, у которых по пять очков.
Метки:
Футбол Васильев Владислав Сборная РК по футболу Беларусь Лига наций
Футбол Сборные
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Сегодня 09:07
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