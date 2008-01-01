Полузащитник европейского клуба отреагировал на свой дебют за сборную Казахстана

Полузащитник брестского "Руха" Владислав Васильев
поделился своими эмоциями от дебюта за сборную Казахстана по футболу
в гостевом матче Лиги наций
с Беларусью
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- Были особенные эмоции от дебюта в матче именно со сборной Беларуси?
- Не скажу, что были особые эмоции. Каждая игра важна, в каждом матче хочется побеждать. Нет разницы, кто соперник, - приводит слова хавбека Pressball.by
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Отметим, Васильев стал первым игроком в истории "Руха", который сыграл за главную команду своей страны. На его счету - пять ассистов и шесть голов в 23 матчах в текущем чемпионате Беларуси.
Встреча сборных Беларуси и Казахстана прошла в Минске и завершилась
со счетом 2:0 в пользу хозяев.
После этой игры Казахстан с четырьмя очками опустился с первого места на четвертое. Лидером группы 4 дивизиона С стала Беларусь, набравшая семь баллов. На второй и третьей строчках расположились Литва и Албания, у которых по пять очков.