"Вы поймите правильно". Тренер сборной Беларуси - о победе над Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель
ответил на вопросы журналистов после победы над Казахстаном
в четвертом матче Лиги наций
сезона-2020/21. Его слова приводит официальный сайт АБФФ.
- По статистике получились два противоположных тайма. В первом ваша сборная владела инициативой, во втором отдали инициативу казахстанцам. Была установка играть на удержание счета?
- Такой установки в перерыве не было. Понятно, сборной Казахстана нечего было терять. А нам, вы поймите правильно, результат был превыше всего.
- За счет чего все-таки удалось победить соперника?
- Прежде всего - самоотдачи. Ребята выполнили то, о чем мы просили. Третья игра, психологический фон был не очень хорошим... Нам было важно выиграть этот матч, чтобы идти вперед.
- Возвращение болельщиков как-то повлияло на игру?
- Думаю, да. Мы делали акцент на установке, что придут болельщики - и мы должны порадовать наших людей.
- В первом тайме вынужденно был заменен Сачивко. В каком он состоянии?
- Честно говоря, мы раздумывали еще до начала матча о замене. Он плохо себя почувствовал. У нас были вынужденные замены, и мы оказались в такой ситуации... На замены дается всего три паузы. Поэтому во втором тайме мы сделали тройную замену. Нам пришлось рисковать. Но я считаю, что мы правильно сделали.
Отметим, что встреча группы 4 дивизиона С прошла в Минске и завершилась
со счетом 2:0 в пользу хозяев.
После этой игры Казахстан с четырьмя очками опустился с первого места на четвертое. Лидером группы 4 дивизиона С стала Беларусь, набравшая семь баллов. На второй и третьей строчках расположились Литва и Албания, у которых по пять очков.
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