Куат - худший? Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Беларусью

Портал WhoScored.com
, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия игроков сборной Казахстана
в матче Лиги наций
с Беларусью
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча группы 4 дивизиона С прошла в Минске и завершилась
со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Лучшим игроком в составе сборной Казахстана стал полузащитник Асхат Тагыберген
с оценкой 7,1. Наименьшие оценки - 5,9 - в казахстанской команде получили сразу три игрока: Абат Аймбетов, Айбар Жаксылыков и Исламбек Куат. Последние двое вышли на замену во втором тайме.
После этой игры Казахстан с четырьмя очками опустился с первого места на четвертое. Лидером группы 4 дивизиона С стала Беларусь, набравшая семь баллов. На второй и третьей строчках расположились Литва и Албания, у которых по пять очков.