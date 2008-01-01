Куат - худший? Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Беларусью

Низкие оценки получили сразу три игрока.

Исламбек Куат. Фото: КФФ©
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Сегодня 08:01
Портал WhoScored.com, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия игроков сборной Казахстана в матче Лиги наций с Беларусью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы 4 дивизиона С прошла в Минске и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана стал полузащитник Асхат Тагыберген с оценкой 7,1. Наименьшие оценки - 5,9 - в казахстанской команде получили сразу три игрока: Абат Аймбетов, Айбар Жаксылыков и Исламбек Куат. Последние двое вышли на замену во втором тайме.



После этой игры Казахстан с четырьмя очками опустился с первого места на четвертое. Лидером группы 4 дивизиона С стала Беларусь, набравшая семь баллов. На второй и третьей строчках расположились Литва и Албания, у которых по пять очков.
Метки:
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Футбол Сборные
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Сегодня 08:01
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