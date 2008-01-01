Михал Билек высказался о втором поражении в Лиге наций и непопадании Куата в стартовый состав

Команда опустилась на последнее место.

Михал Билек. Фото: КФФ©
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Сегодня 07:21
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек на послематчевой пресс-конференции прокомментировал результат матча с Беларусью (0:2) в Лиге наций. Его слова приводит официальный сайт КФФ.

Сборная Казахстана снова проиграла Беларуси и лишилась лидерства в группе Лиги наций

- Господин Билек, что скажете по игре с Беларусью?

- Первый тайм мы провели хуже второго. Во второй половине матча старались держать мяч, комбинировать. Были моменты, которые нужно было реализовывать. К сожалению, соперник своими шансами воспользовался лучше. Мы допустили ошибки, и они привели к пропущенным мячам.

- Почему в резерве остался один из самых опытных игроков сборной Исламбек Куат?

- У него был насыщенный график в последнее время, поэтому я дал шанс другому игроку на его позиции. Во втором тайме Куат вышел и старался придать средней линии надежности и мобильности.

После этой игры Казахстан с четырьмя очками опустился с первого места на четвертое. Лидером группы 4 дивизиона С стала Беларусь, набравшая семь баллов. На второй и третьей строчках расположились Литва и Албания, у которых по пять очков.
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Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Билек Михал Куат Исламбек
Футбол Сборные
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Сегодня 07:21
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