Михал Билек высказался о втором поражении в Лиге наций и непопадании Куата в стартовый состав

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек
на послематчевой пресс-конференции прокомментировал результат матча с Беларусью
(0:2) в Лиге наций
. Его слова приводит официальный сайт
КФФ.
Сборная Казахстана снова проиграла Беларуси и лишилась лидерства в группе Лиги наций
- Господин Билек, что скажете по игре с Беларусью?
- Первый тайм мы провели хуже второго. Во второй половине матча старались держать мяч, комбинировать. Были моменты, которые нужно было реализовывать. К сожалению, соперник своими шансами воспользовался лучше. Мы допустили ошибки, и они привели к пропущенным мячам.
- Почему в резерве остался один из самых опытных игроков сборной Исламбек Куат?
- У него был насыщенный график в последнее время, поэтому я дал шанс другому игроку на его позиции. Во втором тайме Куат вышел и старался придать средней линии надежности и мобильности.
После этой игры Казахстан с четырьмя очками опустился с первого места на четвертое. Лидером группы 4 дивизиона С стала Беларусь, набравшая семь баллов. На второй и третьей строчках расположились Литва и Албания, у которых по пять очков.