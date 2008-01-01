Сборная Казахстана снова проиграла Беларуси и лишилась лидерства в группе Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу
проиграла команде Беларуси
в четвертом туре группового раунда Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча группы 4 лиги С, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме Евгений Яблонский
вывел белорусов перед, а точку в матче на третьей компенсированной минуте поставил Роман Юзепчук
.
Таким образом, подопечные Михала Билека
во второй раз проиграли Беларуси, которая с семью очками вышла на первое место в группе. Казахстан же с четырьмя баллами теперь замыкает квартет.
В другом матче этой группы сборная Литвы
сыграла дома вничью с командой Албании
со счетом 0:0. Соперники делят второе-третье место в таблице, набрав по пять очков в четырех встречах.