Сборная Казахстана снова проиграла Беларуси и лишилась лидерства в группе Лиги наций

Конкуренты также сыграли.

Фото: АБФФ©
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Лига наций УЕФА
Групповой этап
Беларусь - Казахстан

Турнирная таблица
Сборная Казахстана по футболу проиграла команде Беларуси в четвертом туре группового раунда Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы 4 лиги С, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме Евгений Яблонский вывел белорусов перед, а точку в матче на третьей компенсированной минуте поставил Роман Юзепчук.



Таким образом, подопечные Михала Билека во второй раз проиграли Беларуси, которая с семью очками вышла на первое место в группе. Казахстан же с четырьмя баллами теперь замыкает квартет.

В другом матче этой группы сборная Литвы сыграла дома вничью с командой Албании со счетом 0:0. Соперники делят второе-третье место в таблице, набрав по пять очков в четырех встречах.
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Сегодня 02:35
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