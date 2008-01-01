Футболист из европейского клуба дебютировал за сборную Казахстана

Полузащитник белорусского "Руха" Владислав Васильев
дебютировал за сборную Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Это произошло в гостевом матче с Беларусью в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций. Васильев вышел в стартовом составе.
Таким образом, хавбек стал первым игроком в истории "Руха", который сыграл за главную команду своей страны. На счету Васильева пять ассистов и шесть голов в 23 матчах в текущем сезоне.
Также отметим Сергея Малого
, который впервые вывел сборную Казахстана с капитанской повязкой.
В предыдущем матче против Албании (0:0) в составе сборной Казахстана дебютировал
нападающий "Жетысу" Айбар Жаксылыков
. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги форвард сыграл десять матчей и забил два гола.