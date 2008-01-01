Футболист из европейского клуба дебютировал за сборную Казахстана

Игрок вышел в стартовом составе.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 01:57
Полузащитник белорусского "Руха" Владислав Васильев дебютировал за сборную Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в гостевом матче с Беларусью в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций. Васильев вышел в стартовом составе.

Таким образом, хавбек стал первым игроком в истории "Руха", который сыграл за главную команду своей страны. На счету Васильева пять ассистов и шесть голов в 23 матчах в текущем сезоне.

Также отметим Сергея Малого, который впервые вывел сборную Казахстана с капитанской повязкой.

В предыдущем матче против Албании (0:0) в составе сборной Казахстана дебютировал нападающий "Жетысу" Айбар Жаксылыков. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги форвард сыграл десять матчей и забил два гола.
Метки:
Васильев Владислав Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь
Футбол Сборные
0
Сегодня 01:57
© 2008 - 2020 ТОО «EML»