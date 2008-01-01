Сборная Беларуси выставила футболистов "Кайрата", "Астаны" и "Жетысу" на матч с Казахстаном

Ранее состав объявили гости.

Фото: Reuters©
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Вчера 23:52
Сборная Беларуси по футболу определилась со стартовым составом на домашний матч с Казахстаном в рамках четвертого тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Интересно, что тренерский штаб хозяев поставил в старт трех игроков, выступающих в КПЛ, а именно Ивана Маевского ("Астана"), Никиту Наумова ("Жетысу") и Дениса Полякова ("Кайрат").

Состав Беларуси выглядит так: Гутор, Печенин, Сачивко, Наумов, Поляков, Стасевич, Яблонский, Маевский, Юзепчук, Скавыш, Лисакович.

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Встреча пройдет в Минске в ночь на 15 октября. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. Во втором туре команда Михала Билека уступила белорусам на своем поле со счетом 1:2.

После трех туров все команды группы 4 дивизиона C набрали по четыре очка. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте, следом идут Албания, Беларусь и Литва.
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Футбол Сборные
0
Вчера 23:52
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