Сборная Беларуси выставила футболистов "Кайрата", "Астаны" и "Жетысу" на матч с Казахстаном

Сборная Беларуси по футболу
определилась со стартовым составом на домашний матч с Казахстаном
в рамках четвертого тура Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Интересно, что тренерский штаб хозяев поставил в старт трех игроков, выступающих в КПЛ, а именно Ивана Маевского ("Астана"), Никиту Наумова ("Жетысу") и Дениса Полякова ("Кайрат").
Состав Беларуси выглядит так: Гутор, Печенин, Сачивко, Наумов, Поляков, Стасевич, Яблонский, Маевский, Юзепчук, Скавыш, Лисакович.
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Встреча пройдет в Минске в ночь на 15 октября. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. Во втором туре команда Михала Билека уступила белорусам на своем поле со счетом 1:2.
После трех туров все команды группы 4 дивизиона C набрали по четыре очка. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте, следом идут Албания, Беларусь и Литва.
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