Назван новый капитан сборной Казахстана по футболу на матч с Беларусью в Лиге наций
Для него это будет 44-я игра за национальную команду.
Сергей Малый. Фото: КФФ©
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Вчера 23:03
Защитник
"Тобола"
Сергей Малый
выведет
сборную Казахстана по футболу
на матч с
Беларусью
в качестве капитана команды в рамках четвертого тура
Лиги наций
, сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в
Instagram
.
"Для воспитанника украинского футбола Малого это будет 44-й матч в составе сборной Казахстана, и капитанская повязка доверена ему впервые", - написал он.
Дебют Васильева. Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на четвертый матч в Лиге наций
Матч пройдет в Минске в ночь на 15 октября. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. Во втором туре команда Михала Билека уступила белорусам на своем поле со счетом 1:2.
После трех туров все команды группы 4 дивизиона C набрали по четыре очка. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте, следом идут Албания, Беларусь и Литва.
Метки:
Футбол
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Футбол
Сборные
0
Вчера 23:03
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