Назван новый капитан сборной Казахстана по футболу на матч с Беларусью в Лиге наций

Для него это будет 44-я игра за национальную команду.

Сергей Малый. Фото: КФФ©
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Вчера 23:03
Защитник "Тобола" Сергей Малый выведет сборную Казахстана по футболу на матч с Беларусью в качестве капитана команды в рамках четвертого тура Лиги наций, сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

"Для воспитанника украинского футбола Малого это будет 44-й матч в составе сборной Казахстана, и капитанская повязка доверена ему впервые", - написал он.

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Матч пройдет в Минске в ночь на 15 октября. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. Во втором туре команда Михала Билека уступила белорусам на своем поле со счетом 1:2.

После трех туров все команды группы 4 дивизиона C набрали по четыре очка. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте, следом идут Албания, Беларусь и Литва.
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Футбол Сборные
0
Вчера 23:03
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