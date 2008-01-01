Дебют Васильева. Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на четвертый матч в Лиге наций

У команды кадровые проблемы.

Владислав Васильев. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Вчера 22:21
Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу определился со стартовым составом на матч четвертого тура Лиги наций с Беларусью, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

"Беларусь обыгрывать сегодня выйдут эти парни. Михал Билек не имел большого выбора, и тем не менее состав неплохой", - написал он.

Отметим, что впервые в старт попал полузащитник белорусского "Руха" Владислав Васильев.

Состав Казахстана

вратарь: Стас Покатилов;

защитники: Марат Быстров, Темирлан Ерланов, Сергей Малый, Олжас Керимжанов, Тимур Досмагамбетов;

полузащитники: Асхат Тагыберген, Айбол Абикен, Владислав Васильев;

нападающие: Бахтиер Зайнутдинов, Абат Аимбетов.

Матч пройдет в Минске в ночь на 15 октября. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. Во втором туре команда Михала Билека уступила белорусам на своем поле со счетом 1:2.

После трех туров все команды группы 4 дивизиона C набрали по четыре очка. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте, следом идут Албания, Беларусь и Литва.
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Беларусь Лига наций Васильев Владислав Казахстанцы за границей
Футбол Сборные
1
Вчера 22:21
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