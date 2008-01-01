Дебют Васильева. Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на четвертый матч в Лиге наций

Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу
определился со стартовым составом на матч четвертого тура Лиги наций
с Беларусью
, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
.
"Беларусь обыгрывать сегодня выйдут эти парни. Михал Билек не имел большого выбора, и тем не менее состав неплохой", - написал он.
Отметим, что впервые в старт попал полузащитник белорусского "Руха" Владислав Васильев
.
Состав Казахстана
:
вратарь
: Стас Покатилов;
защитники
: Марат Быстров, Темирлан Ерланов, Сергей Малый, Олжас Керимжанов, Тимур Досмагамбетов;
полузащитники
: Асхат Тагыберген, Айбол Абикен, Владислав Васильев;
нападающие
: Бахтиер Зайнутдинов, Абат Аимбетов.
Матч пройдет в Минске в ночь на 15 октября. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. Во втором туре команда Михала Билека уступила белорусам на своем поле со счетом 1:2.
После трех туров все команды группы 4 дивизиона C набрали по четыре очка. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте, следом идут Албания, Беларусь и Литва.