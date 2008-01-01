"Настрой, агрессия и игровая дисциплина". Смаков назвал факторы успеха сборной Казахстана в матче с Беларусью

Встреча пройдет в Минске.

Самат Смаков. Фото: ФК "Актобе"©
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Сегодня 19:10
Сборной Казахстана в матче с командой Беларуси в Лиге наций не нужно настраиваться на ничью, считает экс-капитан и рекордсмен национальной команды по количеству игр Самат Смаков. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он подчеркнул, за счет чего подопечные Михала Билека могут добиться успеха в Минске.

"Понятно то, что игра будет вдвойне тяжелее, чем дома. Если изначально играть на ничью, это ни к чему не приведет. Настрой, агрессия и игровая дисциплина - вот те факторы, которые помогут провести удачно матч", - заявил Смаков.

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Напомним, матч Беларусь - Казахстан состоится в Минске в ночь на 15 октября по времени Нур-Султана. Начало - в 00:45. Во втором туре команда Михала Билека уступила белорусам на своем поле со счетом 1:2.

По итогам третьего тура все команды четвертой группы дивизиона C имеют по четыре очка. Но по дополнительным показателям лидирует Казахстан, следом идут Албания, Беларусь и Литва.

Смаков - самый титулованный футболист Казахстана, шестикратный чемпион, пятикратный призер и четырехкратный лучший футболист страны, рекордсмен по выступлениям за национальную сборную - 76 игр. За свою игровую карьеру сыграл 722 матча и забил 87 голов.
Метки:
Смаков Самат Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь
Футбол Сборные
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Сегодня 19:10
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