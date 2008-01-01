"Настрой, агрессия и игровая дисциплина". Смаков назвал факторы успеха сборной Казахстана в матче с Беларусью

Сборной Казахстана
в матче с командой Беларуси
в Лиге наций
не нужно настраиваться на ничью, считает экс-капитан и рекордсмен национальной команды по количеству игр Самат Смаков
. В комментарии корреспонденту Vesti.kz
он подчеркнул, за счет чего подопечные Михала Билека
могут добиться успеха в Минске.
"Понятно то, что игра будет вдвойне тяжелее, чем дома. Если изначально играть на ничью, это ни к чему не приведет. Настрой, агрессия и игровая дисциплина - вот те факторы, которые помогут провести удачно матч", - заявил Смаков.
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Напомним, матч Беларусь - Казахстан состоится в Минске в ночь на 15 октября по времени Нур-Султана. Начало - в 00:45. Во втором туре команда Михала Билека уступила белорусам на своем поле со счетом 1:2.
По итогам третьего тура все команды четвертой группы дивизиона C имеют по четыре очка. Но по дополнительным показателям лидирует Казахстан, следом идут Албания, Беларусь и Литва.
Смаков - самый титулованный футболист Казахстана, шестикратный чемпион, пятикратный призер и четырехкратный лучший футболист страны, рекордсмен по выступлениям за национальную сборную - 76 игр. За свою игровую карьеру сыграл 722 матча и забил 87 голов.