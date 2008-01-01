Сборная Беларуси по футболу поменяла вратаря перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Команды набрали одинаковое количество очков.

Александр Гутор. Фото: readfootball.com©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 18:21
Вратарь солигорского "Шахтера" и сборной Беларуси по футболу Александр Гутор выйдет в стартовом составе на домашний матч с Казахстаном в рамках четвертого тура Лиги наций, сообщает белорусский комментатор Владислав Татур.

В последних двух играх команды против Грузии (0:1) и Литвы (2:2) ворота защищал Егор Хаткевич из "Ислочи".

Матч сборных Беларуси и Казахстана пройдет в ночь на 15 октября в Минске. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.

После трех туров Казахстан с четырьмя очками занимает первое место в четвертой группе дивизиона С. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, которые также набрали по четыре балла. 
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Беларусь Лига наций
Футбол Сборные
0
Сегодня 18:21
© 2008 - 2020 ТОО «EML»