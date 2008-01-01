Сборная Беларуси по футболу поменяла вратаря перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Вратарь солигорского "Шахтера"
и сборной Беларуси по футболу Александр Гутор
выйдет в стартовом составе на домашний матч с Казахстаном
в рамках четвертого тура Лиги наций
, сообщает белорусский комментатор Владислав Татур.
В последних двух играх команды против Грузии (0:1) и Литвы (2:2) ворота защищал Егор Хаткевич из "Ислочи".
Матч сборных Беларуси и Казахстана пройдет в ночь на 15 октября в Минске. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
После трех туров Казахстан с четырьмя очками занимает первое место в четвертой группе дивизиона С. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, которые также набрали по четыре балла.