"Не надо смеяться, сынок". О чем говорил тренер сборной Украины перед матчем с Испанией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
произнес пламенную речь перед домашним матчем с Испанией
в Лиге наций
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Наставнику, судя по всему, не понравилось поведение на установке защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко, к которому он, собственно, и обратился: "Не надо смеяться, сынок. Не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха с испанцами не будет. Понятно?" - сказал Шевченко.
Отметим, что матч с испанцами прошел в Киеве и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Решающий гол на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.
Несмотря на поражение, Испания с семью очками сохранила лидерство в четвертой группе дивизиона А. Украина с шестью очками расположилась на третьем месте. Столько же баллов у Германии, но по дополнительным показателям она оказалась на второй строчке. Последняя, четвертая позиция осталась за Швейцарией, набравшей два очка.