Прямая трансляция матча Беларусь - Казахстан в Лиге наций

Игра пройдет в Минске.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 13:02
В ночь с 14 на 15 октября сборная Казахстана по футболу проведет четвертый матч в рамках группового раунда Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Михала Билека сыграют на выезде с командой Беларуси. Встреча группы 4 лиги С пройдет в Минске и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan. Трансляция доступна по этой ссылке.

Ничья и потеря лидерства в группе Лиги наций. Прогноз Vesti.kz на матч Беларусь - Казахстан

После трех туров Казахстан с четырьмя очками занимает первое место в группе. Следом идут Албания, Беларусь и Литва (все - по четыре балла).
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Футбол Сборные
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Сегодня 13:02
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