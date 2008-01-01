Прямая трансляция матча Беларусь - Казахстан в Лиге наций
Игра пройдет в Минске.
Фото: КФФ©
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Сегодня 13:02
В ночь с 14 на 15 октября
сборная Казахстана по футболу
проведет четвертый матч в рамках группового раунда Лиги наций, сообщает корреспондент
Vesti.kz
.
Подопечные
Михала Билека
сыграют на выезде с командой Беларуси. Встреча группы 4 лиги С пройдет в Минске и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.
В прямом эфире ее покажет телеканал Qazaqstan. Трансляция доступна по этой
ссылке
.
Ничья и потеря лидерства в группе Лиги наций. Прогноз Vesti.kz на матч Беларусь - Казахстан
После трех туров Казахстан с четырьмя очками занимает первое место в группе. Следом идут Албания, Беларусь и Литва (все - по четыре балла).
Метки:
Сборная РК по футболу
Лига наций
Беларусь
Билек Михал
Футбол
Сборные
1
Сегодня 13:02
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