Два разгрома, отскок и курьез. Как сборная Казахстана по футболу ранее противостояла Беларуси

Сборная Казахстана
по футболу имеет удручающую статистику в противостоянии с командой Беларуси. Корреспондент Vesti.kz
в преддверии матча Лиги наций
рассказывает об истории взаимоотношений соперников.
На данный момент сборные провели четыре встречи между собой, три из них были официальные и во всех казахстанская сборная терпела поражения.
Впервые команды встретились весной 2009 года в рамках отборочного турнира ЧМ-2010. Матч состоявшийся в Алматы 1 апреля, словно в насмешку над казахстанскими болельщиками, явил два разных тайма в исполнении нашей национальной команды. В первой половине встречи гол Рената Абдулина
подарил надежду на благоприятный исход. Однако во втором тайме гости отыграли отставание и учинили сборной Казахстана разгром. Один из голов на счету тогда еще игрока "Барселоны" Александра Глеба
. Кроме того, результативным действием отметился будущий злой гений сборной Казахстана Тимофей Калачев
. Как итог, поражение нашей команды со счетом 1:5.
После этой встречи главный тренер сборной Казахстана Бернд Шторк
разразился тирадой в адрес коллег из клубов премьер-лиги, обвинив
тех в плохой подготовке игроков, представленных в национальной команде, чем настроил против себя футбольную общественность страны.
10 октября того же года состоялся второй матч между этими сборными. И здесь Казахстан пережил разгром. На сей раз матч, состоявшийся в Бресте, завершился со счетом 4:0 в пользу соперника. Калачев сделал дубль и оказался в числе
главных обидчиков казахстанской сборной за всю ее историю.
Следующий поединок между командами значился товарищеским. Матч состоялся зимой 2011 года в турецкой Анталье и стал дебютным для вновь назначенного на пост главного тренера сборной Казахстана чешского специалиста Мирослава Беранека.
Игра завершилась вничью 1:1. В конце первого тайма Вячеслав Глеб
точным ударом с пенальти вывел белорусов вперед. А на 90-й минуте Сергей Остапенко
сравнял счет.
Последний матч между обеими сборными состоялся чуть более месяца назад в рамках нынешней Лиги наций. Встреча, прошедшая 7 сентября в Алматы, завершилась досаднейшим поражением национальной команды Казахстана со счетом 1:2. Все определила чудовищная ошибка Гафуржана Суюмбаева
в концовке второго тайма.
В составе нашей команды гол забил Абат Аймбетов
. Он стал дебютным для игрока "Кайрата" в форме сборной страны.
Напомним, по итогам третьего тура команды группы 4 лиги C набрали по четыре очка. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте, следом идут Албания, Беларусь и Литва.
Ничья и потеря лидерства в группе Лиги наций. Прогноз Vesti.kz на матч Беларусь - Казахстан
В ночь на 15 октября подопечные Михала Билека сыграют с Беларусью. Заключительные игры турнира пройдут в ноябре. Шанс на повышение получит сборная, которая выиграет групповой раунд.