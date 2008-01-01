"Нас преследует какой-то злой рок". Тренер молодежной сборной Казахстана - об эпидемии травм и настрое на матч с Испанией

Молодежная сборная Испании будет владеть игровым преимуществом в домашнем матче отбора на Евро-2021, считает старший тренер команды Казахстана Алмас Кулшинбаев. Вместе с тем он отметил, что его подопечные могут рассчитывать на положительный результат.

"Травму получил Султан Сагнаев. Нас преследует какой-то злой рок. Он сопровождает не только нас, но и национальную сборную. Кто-то заболел, кто-то получил травму. В любом случае, мы не собираемся обращать внимание на это.

Ощутимые потери, уже восьмой игрок у нас выбыл. Не будем расстраиваться, потому что нам в любом случае нужно играть. Думаю, что мои футболисты докажут, что достойны быть игроками сборной Казахстана.

Все прекрасно понимают, что нам противостоит Испания. Командный дух будет очень много значить. Попробуем обрадовать болельщиков и удивить общественность. В одном матче может произойти все что угодно.

Любой матч состоит из микроединоборств. Если мы говорим об игре с некоторыми соперниками "один в один", то в предстоящем матче будет большую роль играть взаимовыручка, потому что ребята понимают, что все испанцы играют в Примере, выходя на поле, чего не хватает нашим игрокам. Поэтому здесь будут важны коллективный отбор, коллективные взаимодействия, ну и контратаки, конечно же.

Понятно, что игровым преимуществом будет владеть сборная Испании, но мы попробуем противопоставить им наши контратаки и сыграть на этом. Также одним из решающих моментов, который может сыграть в нашу пользу, будут стандартные положения, так как у нас ребята достаточно хорошо играют и головой, и могут исполнить подачу и удары по воротам. Поэтому за счет этого мы можем рассчитывать на положительный результат", - сказал Кулшинбаев в интервью пресс-службе КФФ.

Напомним, Испания является лидером группы 6, а Казахстан идет на четвертом месте. Матч пройдет сегодня, 13 октября, в 22:45 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция матча казахстанской "молодежки" против Испании в отборе на Евро-2021