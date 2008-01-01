Прямая трансляция матча казахстанской "молодежки" против Испании в отборе на Евро-2021

Начало в 22:45 по времени Нур-Султана.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 12:25

Сегодня, 13 октября, молодежная сборная Казахстана по футболу проведет гостевой матч отборочного турнира Евро-2021 против Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнется в 22:45 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В предыдущем матче Казахстан уступил и упал на четвертое место группы 6, тогда как Испания лидирует, опережая на девять очков. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Прямая трансляция матча Испания - Казахстан >>>

Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Испания Телеканал QazSport
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Сегодня 12:25
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