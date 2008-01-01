"Все может измениться в любой момент". Защитник сборной Казахстана из РПЛ оценил группу Лиги наций

Защитник сборной Казахстана Марат Быстров поделился своими впечатлениями о матче с Албанией в Лиге наций, а также рассказал о предстоящей игре с Беларусью, сообщается на сайте КФФ. Он отметил, что ничья в последней встрече - это хороший результат.

- Марат, как считаете, ничья с Албанией - справедливый итог?

- По тому, как игра складывалась, думаю, что это хороший результат. Стас Покатилов несколько раз выручил нас. Гости могли вырвать победу.

- В чем заключалась ваша задача на поле?

- Мы знали, что албанцы - очень серьезный соперник, однако шансы всегда будут. Хотелось воспользоваться нашими возможностями, старались заставить их ошибиться на собственной половине поля. Также мешали развитию атак албанской сборной. К сожалению, нам забить не удалось, да и сама Албания не дала шансов. Стопроцентных моментов у чужих ворот, к большому сожалению, не было.

- Многие назвали вас в числе лучших игроков сборной Казахстана в этом матче. Можно ли сказать, что вы уже полностью адаптировались в команде?

- По поводу одного из лучших футболистов - готов поспорить. Все ребята старались, и выложились на сто процентов. По адаптации - да, проблем нет. Всех знаю по чемпионату Казахстана, со многими играл в одном клубе. Притирки как таковой не было. Знаю и тренера, и его требования, потому что провел сборы в "Астане" под руководством нынешнего тренерского штаба.

- Вместе с вами в "Ахмате" выступает игрок сборной Албании Одисе Роши. Перед игрой разговаривали с ним по этому поводу?

- Да, общались касательно будущего противостояния на уровне сборных. Он рассказывал о своей команде, о матче с Литвой. Сошлись на том, что нас ждет боевая игра.

- Эксперты отмечают, что в Лиге наций у нас довольно ровная группа.

- Да, ведь те же литовцы нежданно-негаданно выиграли у Албании, а мы уступили Беларуси. Теперь в активе у всех команд по четыре очка. Все может измениться в любой момент.

- Кто-то особо запомнился вам в составе албанской команды?

- Мне лично понравился игрок под 22-м номером (Амир Абраши - прим. ред.). Знаю, что он играет в немецком "Фрайбурге". Вся игра шла через этого албанского полузащитника. Он здорово обращается с мячом.

- Помимо Абраши на поле находились представители "Аталанты", "Барселоны" и других известных клубов Европы. Было заметно, что футболисты сборной Албании очень высокого уровня?

- Они в целом действовали слаженно и выглядели единым механизмом.

- Нашу сборную ждет гостевой матч с Беларусью. Какие-то мысли есть в голове?

- Хочется реабилитироваться за домашнее поражение в Алматы. Думаю, предстоящий поединок - один из определяющих матчей. После него станет ясно - будем мы бороться за выход из группы или же нет. Еще раз добавлю, что все команды равны. Разве что Албания немного выделяется.

- Вы находились в заявке на домашнюю игру с Беларусью, однако на поле не вышли. Были ли вы готовы физически, особенно если учитывать, что провели сложный матч в Литве?

- Конечно, был готов на сто процентов. Думаю, тренер решил освежить состав и выпустить новых игроков. Каждый из нас готов выйти на поле и играть за честь страны. Национальная сборная - мечта любого футболиста.

Напомним, сборная Казахстана в Алматы сыграла вничью с Албанией и сохранила лидерство в группе Лиги наций. Гостевой матч с Беларусью состоится завтра, в ночь с 14 на 15 октября.

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