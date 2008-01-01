"Кайрат" станет чемпионом". Футболист сборной - об уходе из "Астаны", жизни в Грозном и сравнении КПЛ с РПЛ

Ербол Каиров

Защитник сборной Казахстана и российского клуба "Ахмат" Марат Быстров в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал об уходе из "Астаны", а также о других предложениях от команд РПЛ.

28-летний футболист первый официальный матч за национальную команду сыграл в первом туре Лиги наций против Литвы. Уроженец Костанайской области начинал свою карьеру в России, а затем выступал за "Тобол" и "Ордабасы". Также универсальный игрок тренировался в расположении столичного клуба минувшей зимой, однако играл лишь в контрольных матчах.

- Марат, как появился вариант с "Ахматом"? Кто первым вам позвонил?

- Первым набрал главный тренер Андрей Талалаев. Как я уже отмечал ранее, с ним я уже работал. Он позвонил и сказал, что есть такой вариант. Я долго не думал и дал свое согласие. Затем - разговор с руководителем клуба Бахтияром Байсеитовым. "Ордабасы" не стал чинить препятствий и отпустил меня.

- Ранее в СМИ назывались другие варианты продолжения карьеры - "Химки" и "Тамбов".

- С "Тамбовом" я действительно вел переговоры, однако решил остаться в Казахстане. Что касается "Химок", Андрей Талалаев тогда работал там главным тренером. Однако тогда в клубе посчитали, что команда не будет выступать в премьер-лиге и я решил не уезжать в Россию. Сейчас я рад, что выступаю за "Ахмат". Хочу закрепиться в команде и помочь ей в решении поставленных задач.

- В "Ордабасы" сильно расстроились, когда узнали, что вы уходите?

- Была договоренность, что если летом появится вариант из-за рубежа, то меня отпустят на правах свободного агента. Когда появилось предложение от "Ахмата", Бахтияр Даниярович сдержал свое слово и отпустил меня.

- Выходит, что контракт с "Астаной" был расторгнут минувшей зимой?

- Да. Я отработал первый сбор, и тренер сказал, что рассчитывает на меня. Поехал на второй УТС, однако там практически не играл в контрольных матчах. Хотелось выходить на поле, а не сидеть на замене. В аренду меня не отпускали. В итоге решили расторгнуть соглашение.

- А какие клубы хотели взять в аренду?

- "Тобол" и "Ордабасы".

- Вы играли за "Астану" на сборах. Внутри было ощущение, что вы сможете пробиться в состав чемпионов Казахстана?

- Не могу сказать уверенно - заиграл бы или же нет, однако хотел получить шанс в этой команде. Своей возможностью постарался бы воспользоваться, все сделал бы ради этого. По итогам второго сбора принял решение, что нужно уходить.

- На какой позиции вас видели в "Астане"?

- Наигрывали в качестве правого защитника.

- Недавно известный российский тренер Вадим Евсеев сказал, что Грозный - идеальный город для футбола, но не для развлечений. Вам комфортно там живется?

- Город спокойный, уютный. Видно, что там есть дисциплина. Для футбола это действительно идеальное место. Все мысли - только о футболе и тренировках.

- Семья ваша пока находится под Магнитогорском. Планируете перевезти родных к себе?

- Да, пока моя семья - супруга и ребенок - находятся там, с родителями. Если все будет хорошо, то после Нового года, то есть после сборов перевезу их в Грозный.

- На днях в СМИ выходила новость о том, что из-за карантина ваш одноклубник Вилькер Анхель девять месяцев не видел свою семью, а недавно впервые взял на руки семимесячную дочь. А сколько вы максимум не видели родных?

- Месяцев пять, наверное. Это было еще в Казахстане. Когда семья рядом, то легче на душе. А когда ты один на квартире или же на базе, то сложно. Целыми днями твои мысли только о футболе, хотя иногда нужно отвлекаться. Если семья рядом, то и глаза уже горят и прилив сил чувствуешь. Совсем все по-другому.

- У вас в "Ахмате" очень интернациональная команда. Есть легионеры из Латинской Америки, Африки, балканских стран, из Европы и СНГ. Какую речь в основном можно услышать в раздевалке?

- На русском, мне кажется. Местные парни общаются на своем. Антон Швец, например, играл в Испании и хорошо разговаривает на этом языке. Может пообщаться на испанском с южноамериканцами. На английском многие разговаривают. В общем, всего понемногу.

- А воспитанники "Ахмата", играющие в команде, как встретили вас?

- Хорошие люди. Каждый готов предложить свою помощь. Допустим, в быту. Изучил ли город? Когда приехал, то был плотный график. Все время проводил на базе - в отеле. А уже затем все чаще стал прогуливаться по городу и теперь лучше ориентируюсь в нем.

- Тренерский штаб "Ахмата" постоянно пробует вас на разных позициях - на обоих флангах обороны, в средней линии и ближе к линии нападения. А где комфортней играть?

- Думаю, в защите, потому что всю карьеру играл на флангах обороны. Там я уверен в себе, знаю, что от меня требуется. А вообще готов играть там, куда поставит главный тренер. Не перестаю учиться чему-то новому. Когда кто-то из партнеров получает травму или же дисквалификацию, то нас ставят на их позиции. Если поставят правым хавбеком - играю там, если в оборону, то тоже без проблем. Главное, чтобы была игровая практика.

- Когда вас ставят ближе к атаке, гол или голевая передача могут психологически раскрепостить вас?

- Это положительно повлияет на любого игрока - будь то гол или же ассист. Это придает уверенности.

- Тренер после игр разговаривает с вами, говорит, над чем нужно поработать?

- Конечно. Анализирует игру каждого, подсказывает, как нужно играть. От Андрея Викторовича мы получаем большой объем полезной информации. Нам указывают на ошибки для того, чтобы их не совершать. Каждый может ошибиться. Важно не повторять их.

- В Казахстане вы играли на резервных стадионах, на полях не лучшего качества. Теперь же играете на современных аренах. Этот факт как-то добавляет мотивации вам?

- Честно сказать, небо и земля. Взять, например, игру с "Локомотивом" на выезде. Когда вышел на предматчевую разминку, то увидел потрясающий вид, прекрасное поле. Инфраструктура, на мой взгляд, придает красоту футболу. Картинка совсем другая, да и для болельщиков это комфортно.

- Была ли проблемой для вас постоянная игра на синтетике в Казахстане?

- В принципе, нет, ведь я играл и во второй лиге России, и в ФНЛ, где достаточно искусственных полей. Когда приезжал в Казахстан, готов был к этому. На натуральных полях, конечно, приятней играть, но, думаю, ничего страшного.

- Наверняка вы следите за казахстанской премьер-лигой. Как думаете, кто возьмет золото в этом году?

- Все идет к тому, что "Кайрат" и станет чемпионом. Матч с "Астаной" тоже много что показал. У столичной команды свои проблемы, которые мешают им стабильно выступать в этом году. Новости о КПЛ узнаю в социальных сетях - в Instagram, ВКонтакте. Периодически читаю, интересуюсь всем, что касается казахстанского футбола.

- Обращаете ли внимание на то, что пишут о вас в тех же социальных сетях?

- Вижу, но стараюсь не обращать на это внимание. Родные, да, читают. Это и братья-сестры, супруга.

- Из пяти игр КПЛ в туре сколько матчей можете посмотреть?

- В основном это игры "Ордабасы". А так, смотрю обзоры всех матчей. Европейский футбол? Всего понемногу. Чем старше становишься, тем меньше времени на все это.

- Кто является ли для вас ориентиром в мировом футболе? Дани Алвес, например?

- Нет, это даже не на моей позиции. Всегда нравилась игра Фрэнка Лэмпарда. Наблюдал за ним, переживал. Болею за "Челси!. Раньше яро поддерживал "аристократов", смотрел все игры команды. Став старше, меньше стал тратить времени на это.

- С игроками "Ордабасы" поддерживаете отношения?

- Да, со всеми хорошо общаюсь. Это и Тохтар Жангылышбай, и Дамир Даутов, и Игорь Трофимец и другие. Узнаю, как дела в команде, как обстановка. "Ордабасы" не чужая команда для меня.

- Ваши инициалы - в аккаунте Instagram - bmv_96. А марка БМВ тоже любимая?

- Нет, так просто совпало (смеется). Кто-то изначально не знал и спрашивал. Отвечал, что это лишь мои инициалы.

- А почему 96 номер? В "Ахмате" тоже под ним выступаете.

- Это год рождения моей супруги. В "Тамбове" играл под 96 номером, и там был определенный толчок такой в карьере. Посчитал, что он фартовый для меня. В "Тоболе" выступал под 92 номером, а в "Ордабасы" - под 19. В "Ахмате" хотел взять 19 номер, однако он был занят. Думал выбрать 67-й - год рождения родителей, но и он не был свободен. В итоге выбрал нынешний 96 номер. Сама форма у "Ахмата" тоже необычная, зеленая. Ее все выделяют, очень стильно смотрится.

- Родные и друзья уже просят привезти майки новой команды с вашей фамилией?

- Да, уже штук десять нужно собрать. В очереди люди стоят. Кто первым спросил, уже отправил им.

Фото: ФК "Ахмат" (1,2), КФФ (3,4)

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