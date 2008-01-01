За компанию с Серхио Рамосом. Защитник сборной Казахстана вошел в символическую сборную тура Лиги наций

Футболист национальной сборной Казахстана Темирлан Ерланов вошел в символическую сборную третьего тура группового этапа Лиги наций по данным аналитического портала SofaScore, сообщают Vesti.kz.

Защитник "Тобола" был признан лучшим по итогам матча Казахстан - Албания и получил оценку 8.1.

Помимо казахстанца в символическую сборную тура вошли: Серхио Рамос (Испания), Одмар Фере (Фарерские острова), Кайл Голдуин (Гибралтар), Мартин Эдегор, Эрлинг Холланд, Александер Серлот, Биргер Мелинг (все - Норвегия), Анастасиос Бакасетас (Греция), Рауно Саппинен (Эстония) и Венсан Тилль (Люксембург).

Напомним, сборная Казахстана сыграла вничью с Албанией в матче третьего тура и сохранила лидерство в группе Лиги наций. Завтра, в ночь с 14 на 15 октября, команде предстоит провести гостевую встречу с Беларусью.

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