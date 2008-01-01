Сборная Казахстана понесла еще потери перед матчем Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу потеряла еще двух игроков перед гостевым матчем Лиги наций с Беларусью, сообщается на сайте КФФ.

Во встрече не сыграют защитник Александр Марочкин и полузащитник Юрий Перцух. Оба получили повреждения во встрече с Албанией.

Впервые в расположение сборной вызван защитник костанайского "Тобола" Султан Абилгазы.

Напомним, что расположение команды из-за травмы покинул ее капитан Бауыржан Исламхан.

Ранее перед предыдущей встречей с Албанией стало известно, что из-за заражения коронавирусом команде не помогут защитники Нурали Алип и игрок бельгийского "Беерсхота" Ян Вороговский. Также из-за травм выбыли уже успевшие прибыть в сборную форвад Алексей Щеткин и защитник Дмитрий Мирошниченко.

Матч против Беларуси подопечные Михала Билека проведут на выезде завтра, в ночь с 14 на 15 октября.