"Сидели в окопах и не высовывались". Казахстанский специалист оценил действия сборной Казахстана в матче с Албанией

Сборной Казахстана по футболу можно было играть с Албанией на победу, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что ожидал большего от атакующей линии команды и подчеркнул, что после четвертого тура Лиги наций, возможно, в группе, где представлена наша национальная команда появится единоличный лидер.



"Эту игру можно охарактеризовать так - нулевую ничью отстояли. Признаться, есть с чем сравнивать, взять условный матч с Литвой - добротный соперник, но мы с ними сыграли на выезде в основном в обороне, выходя в контратаки и забили два мяча. Я думал, против Албании будет такая же игра, но, к сожалению, мне показалось, что главный тренер дал установку игрокам сидеть в обороне, не пропускать, а впереди, как получится. То есть сидели в окопах и не высовывались, но хочу сказать, что установку выполнили полностью.



Мне непонятно, почему большинство игроков были оборонительного плана. Как можно созидать впереди, когда столько футболистов в стартовом составе ориентированы на защиту? Здесь вопрос к главному тренеру, почему не выходят такие креативные игроки, как Азат Нургалиев или Думан Нарзилдаев? При любом раскладе мы увидели, что Албания не такая сильная сборная - не Турция или Греция, это обычная, средняя команда, с которой можно играть и выигрывать дома. Они себя как-то по-особенному не показали, где-то уровень мастерства наших игроков не хуже, чем у них. Я ожидал, что наши дерзко сыграют впереди, используют контратаки, покажут футбол, который понравится болельщикам и специалистам. К сожалению, по игре никого отметить не могу.



В этом матче было реально взять три очка. Но, к сожалению, тактика не позволила сделать это, разочарование от игры осталось. Тем не менее, по дополнительным показателям мы на первом месте, а следующий тур, скорее всего, прояснит, кто выйдет вперед, а кто провалится ниже.



Как потери нашей сборной скажутся на следующей игре? Сейчас у многих команд наблюдаются потери, во-первых, в связи с травмами, во-вторых, из-за коронавируса. Те же албанцы к нам приехали, не имея в составе ключевых игроков. Беларусь, как и остальные сборные, возможно, в не совсем оптимальной форме и столкнулась с проблемами с составом. Я думаю, тренерский штаб нашей сборной учел эти моменты. Это искусство тренера провести своевременную ротацию, найти в нашем составе футболистов, которые смогут заменить выбывших, применить тактическую схему под конкретного соперника", - заявил Есмагамбетов.



Потери, ощущение дежавю и беззубая атака. Разбор матча Казахстан - Албания в Лиге наций



Напомним, по итогам третьего тура команды группы 4 дивизиона C набрали по четыре очка. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте, следом идут Албания, Беларусь и Литва.



В ночь на 15 октября подопечные Михала Билека сыграют с Беларусью, которой проиграли во втором туре на своем поле - 1:2. Заключительные игры турнира пройдут в ноябре. Шанс на повышение получит сборная, которая выиграет групповой раунд.