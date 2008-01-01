Казахстанская "молодежка" лишилась капитана перед матчем с Испанией в отборе на Евро-2021

Голкипер "Тараза" Мухаммеджан Сейсен
не поможет молодежной сборной Казахстана по футболу
в выездном матче со сверстниками из Испании в рамках отборочного турнира Евро-2021, который пройдет 13 октября, сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram
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"О причинах, побудивших тренерский штаб молодежки уехать без своего капитана, не сообщается. Скорее всего, Сейсен получил травму в матче против Северной Македонии.
Также против Испании не смогут сыграть защитник "Жетысу" Рауан Орынбасар, а также форвард "Тобола" Оралхан Омиртаев. Оба были удалены в предыдущем матче", - пишет он.
Отметим, что Казахстан в последнем матче отбора уступил
Северной Македонии со счетом 1:4. После этой неудачи подопечные Алмаса Кулшинбаева с десятью очками опустились с третьего места на четвертое, тогда как македонцы, набрав 13 баллов, закрепились на второй строчке. Лидирует же в шестой отборочной группе Испания, в активе которой 19 очков. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
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