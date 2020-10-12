"Это успех для хозяев, мы недовольны результатом". Игрок "Аталанты" из Албании - о матче в Казахстане

Защитник "Аталанты"
и сборной Албании по футболу Берат Джимсити
прокомментировал KazFootball.kz
матч Лиги наций
против Казахстана
(0:0).
Сборная Казахстана сыграла вничью с Албанией и сохранила лидерство в группе Лиги наций
- Что скажете о матче? Ничья на выезде - это успех?
- Нет, я считаю, что мы достойны большего. Это не успех для нас, а, скорее, для хозяев поля. Мы приехали сюда, чтобы взять три очка. У нас было много возможностей, но мы упустили нашу цель и недовольны этим, поскольку могли выигрывать.
- Кого отметите в составе сборной Казахстана?
- Я думаю, у соперника хороший коллектив. Это очень агрессивная команда, хорошо играющая на контратаках. У них хорошие нападающие, и для наших защитников было очень важно следить за ними все 90 минут. Также отмечу голкипера хозяев. Думаю, он принес одно очко своей команде. Мы должны были действовать лучше в этом моменте. Теперь будем готовиться к следующей игре.
- В вашей команде было много травмированных игроков. Сказалось ли это на игре?
- Да, многие важные игроки пропускали этот матч. Но по игре было видно, что наша команда действовала весьма хорошо. Получили свои шансы молодые игроки, а мы показали хорошую командную игру. Единственное, чего нам не хватило, - забитого мяча.
- Какие ожидания от следующего матча с Литвой?
- Постараемся восстановиться и быть готовыми к этой игре. Помним, что проиграли им в Албании. Тогда мы выглядели очень плохо, и это была наша вина. Теперь наша задача - взять реванш и победить.
Отметим, что по итогам третьего тура команды набрали по четыре очка в четвертой группе дивизиона С. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте. Следом идут Албания, Беларусь и Литва.
В ночь на 15 октября подопечные Михала Билека сыграют с Беларусью, которой проиграли во втором туре на своем поле - 1:2.
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