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"Это успех для хозяев, мы недовольны результатом". Игрок "Аталанты" из Албании - о матче в Казахстане

Следующая игра будет в Беларуси.

"Это успех для хозяев, мы недовольны результатом". Игрок "Аталанты" из Албании - о матче в Казахстане
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Защитник "Аталанты" и сборной Албании по футболу Берат Джимсити прокомментировал KazFootball.kz матч Лиги наций против Казахстана (0:0).

Сборная Казахстана сыграла вничью с Албанией и сохранила лидерство в группе Лиги наций

- Что скажете о матче? Ничья на выезде - это успех?

- Нет, я считаю, что мы достойны большего. Это не успех для нас, а, скорее, для хозяев поля. Мы приехали сюда, чтобы взять три очка. У нас было много возможностей, но мы упустили нашу цель и недовольны этим, поскольку могли выигрывать.

- Кого отметите в составе сборной Казахстана?

- Я думаю, у соперника хороший коллектив. Это очень агрессивная команда, хорошо играющая на контратаках. У них хорошие нападающие, и для наших защитников было очень важно следить за ними все 90 минут. Также отмечу голкипера хозяев. Думаю, он принес одно очко своей команде. Мы должны были действовать лучше в этом моменте. Теперь будем готовиться к следующей игре.

- В вашей команде было много травмированных игроков. Сказалось ли это на игре?

- Да, многие важные игроки пропускали этот матч. Но по игре было видно, что наша команда действовала весьма хорошо. Получили свои шансы молодые игроки, а мы показали хорошую командную игру. Единственное, чего нам не хватило, - забитого мяча.

- Какие ожидания от следующего матча с Литвой?

- Постараемся восстановиться и быть готовыми к этой игре. Помним, что проиграли им в Албании. Тогда мы выглядели очень плохо, и это была наша вина. Теперь наша задача - взять реванш и победить.

Отметим, что по итогам третьего тура команды набрали по четыре очка в четвертой группе дивизиона С. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте. Следом идут Албания, Беларусь и Литва.

В ночь на 15 октября подопечные Михала Билека сыграют с Беларусью, которой проиграли во втором туре на своем поле - 1:2.

 

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Метки:
Футбол Лига наций Сборная РК по футболу Албания

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