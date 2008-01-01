Вратарь сборной Израиля пропустил нелепый гол в матче Лиги наций

В итоге его команда проиграла.

Фото: uefa.com©
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Сегодня 10:29
Сборная Израиля по футболу дома уступила Чехии в рамках третьего тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Хайфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. 

При этом первый гол вышел комичным. На 14-й минуте защитник хозяев Абу Ханна решил сыграть через вратаря, но Офир Марциано не смог обработать мяч и пропустил его в свои ворота.

На 48-й минуте гости усилиями Матея Выдры укрепили преимущество. Лишь на 56-й Эран Захави смог один мяч отыграть.



После этой неудачи команда Израиля с двумя очками расположилась на третьем месте второй группы дивизиона В. Чехия, набрав на четыре балла больше, оказалась на второй строчке. Лидером квартете стала Шотландия, у которой семь очков. Последняя позиция осталась за Словакией, заработавшей всего один балл.
Метки:
Лига наций Футбол Израиль Чехия
Футбол Сборные
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Сегодня 10:29
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