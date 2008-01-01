Вратарь сборной Израиля пропустил нелепый гол в матче Лиги наций

Сборная Израиля по футболу
дома уступила Чехии
в рамках третьего тура Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Хайфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
При этом первый гол вышел комичным. На 14-й минуте защитник хозяев Абу Ханна решил сыграть через вратаря, но Офир Марциано не смог обработать мяч и пропустил его в свои ворота.
На 48-й минуте гости усилиями Матея Выдры укрепили преимущество. Лишь на 56-й Эран Захави смог один мяч отыграть.
После этой неудачи команда Израиля с двумя очками расположилась на третьем месте второй группы дивизиона В. Чехия, набрав на четыре балла больше, оказалась на второй строчке. Лидером квартете стала Шотландия, у которой семь очков. Последняя позиция осталась за Словакией, заработавшей всего один балл.