"Сборную Казахстана не пощадил коронавирус". СМИ - о третьем матче команды Билека в Лиге наций

"Спорт-Экспресс"
в обзоре третьего тура Лиги наций
затронул игры в четвертой группе дивизиона С, в которой команды набрали одинаковое количество очков.
"Казахстан - Албания 0:0
. Сборную Казахстана не пощадил коронавирус - перед игрой с Албанией был изолирован защитник Нурали Алип, чей тест на COVID-19 дал положительный результат. У албанцев тоже были проблемы с составом, но забить в этой игре никто так и не сумел. Отметим, что полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов сыграл 85 минут.
Литва - Беларусь 2:2
. У этих команд был шанс занять первое место в группе после первого круга, так как Литва и Беларусь проводили свой матч позже. Событий в нем было гораздо больше, забил и отдал результативный пас форвард "Локомотива" Лисакович, но в итоге тоже ничья. В этом квартете удивительные результаты - у всех команд по четыре очка", - говорится в тексте.
По итогам третьего тура команды набрали по четыре очка. Но, по дополнительным показателям, Казахстан остался на первом месте. Следом идут Албания, Беларусь и Литва.
В ночь на 15 октября подопечные Михала Билека сыграют с Беларусью, которой проиграли во втором туре на своем поле - 1:2.