Сборная Англии по футболу одержала волевую победу и вышла на первое место в группе Лиги наций

Два мяча были забиты с пенальти.

Фото: uefa.com©
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Сегодня 08:44
Футболисты сборной Англии выиграли у Бельгии в домашнем матче третьего тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первыми успеха добились гости на 16-й минуте, когда Ромелу Лукаку реализовал пенальти. Несмотря на это, британцы не только отыгрались, но и вырвали победу - на 39-й минуте так же с пенальти забил Маркус Рэшфорд, а на 64-й точным ударом отметился Мейсон Маунт.



После этой игры Англия, набрав семь очков, стала лидером второй группы дивизиона А, тогда как Бельгия с минимальным отставанием расположилась на втором месте. На третьей строчке с четырьмя баллами оказалась Дания, на последней, четвертой - Исландия, потерпевшая три поражения подряд.

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Сегодня 08:44
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