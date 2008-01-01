Сборная Англии по футболу одержала волевую победу и вышла на первое место в группе Лиги наций

Футболисты сборной Англии
выиграли у Бельгии
в домашнем матче третьего тура Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Первыми успеха добились гости на 16-й минуте, когда Ромелу Лукаку реализовал пенальти. Несмотря на это, британцы не только отыгрались, но и вырвали победу - на 39-й минуте так же с пенальти забил Маркус Рэшфорд, а на 64-й точным ударом отметился Мейсон Маунт.
После этой игры Англия, набрав семь очков, стала лидером второй группы дивизиона А, тогда как Бельгия с минимальным отставанием расположилась на втором месте. На третьей строчке с четырьмя баллами оказалась Дания, на последней, четвертой - Исландия, потерпевшая три поражения подряд.
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