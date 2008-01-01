Игрок "Астаны" отметился автоголом в матче Лиги наций

Сборная Исландии по футболу
, цвета которой защищает полузащитник "Астаны" Рунар Сигурьонссон
, потерпела крупное поражение в домашнем матче Лиги наций
с Данией
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Рейкьявике и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Счет был открыт на 45-й минуте в результате автогола Рунара Сигурьонссона - вратарь неудачно парировал мяч прямо на Рунара, от которого он и влетел в ворота. Преимущество датчан на 46-й и 61-й минутах закрепили Кристиан Эриксен и Роберт Сков.
Как итог, Исландия потерпела третье поражение кряду и осела в подвале второй группы дивизиона А, тогда как Дания с четырьмя очками расположилась на третьем месте. Первые две строчки остались за Англией и Бельгией, набравшими семь и шесть очков соответственно.