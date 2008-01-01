Игрок "Астаны" отметился автоголом в матче Лиги наций

Его сборная крупно проиграла.

Рунар Сигурьонссон. Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 07:57
Сборная Исландии по футболу, цвета которой защищает полузащитник "Астаны" Рунар Сигурьонссон, потерпела крупное поражение в домашнем матче Лиги наций с Данией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Рейкьявике и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Счет был открыт на 45-й минуте в результате автогола Рунара Сигурьонссона - вратарь неудачно парировал мяч прямо на Рунара, от которого он и влетел в ворота. Преимущество датчан на 46-й и 61-й минутах закрепили Кристиан Эриксен и Роберт Сков.



Как итог, Исландия потерпела третье поражение кряду и осела в подвале второй группы дивизиона А, тогда как Дания с четырьмя очками расположилась на третьем месте. Первые две строчки остались за Англией и Бельгией, набравшими семь и шесть очков соответственно.
Метки:
Футбол Лига наций Исландия Астана ФК КПЛ-2020
Футбол Сборные
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Сегодня 07:57
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