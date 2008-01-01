Герой матча Лиги наций Казахстан - Албания высказался о ничьей и силе соперника

Именно он выбил мяч из пустых ворот.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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12 октября 00:44
Защитник сборной Казахстана по футболу Темирлан Ерланов прокомментировал результат матча с Албанией (0:0) в Лиге наций. Его слова приводит пресс-служба КФФ.

- Темирлан, вы выручили нашу команду, когда вынесли мяч из пустых ворот после одной из атак с участием соперника. Что почувствовали в тот момент?
- Ничего особенного, ведь это работа защитника - помогать вратарю. Считаю, каждый из нас выкладывается в матчах за сборную на сто процентов.

- Албанцы создали немало моментов в этой встрече. Что скажете по игре? Ничья - справедливый результат?
- Думаю, все знают, что игроки сборной Албании играют в ведущих европейских чемпионатах. Это очень серьезный соперник, которому непросто противостоять. Думаю, что ничья - хороший результат.

- Вы нечасто играете вместе с нынешними своими партнерами по обороне. Сложно было сыграться за короткое время?
- Недопонимания между нами точно не было, ведь мы не впервые вызываемся в сборную. Уже накопили определенный международный опыт. Старались помогать друг другу.

- Что думаете о предстоящей игре против белорусов в Минске?
- Приложим все силы ради того, чтобы провести удачный матч и заработать очки. Соперника мы знаем хорошо. Уважаем их, но не боимся. Нас ждет интересная игра.
Метки:
Сборная РК по футболу Албания Лига наций Беларусь
Футбол Сборные
0
12 октября 00:44
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