Зайнутдинов - худший? Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией

Игра прошла в Алматы.

Фото: КФФ©
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Сегодня 00:11
Портал WhoScored.com, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия игроков сборной Казахстана в матче Лиги наций с командой Албании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы 4 лиги С прошла в Алматы и закончилась со счетом 0:0.

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана стал защитник Темирлан Ерланов с оценкой 8,2, который выбил мяч из пустых ворот. К слову, он же признан и лучшим игроком всего матча.

Наименьшую оценку в казахстанской сборной - 6,0 - получил дебютант Айбар Жаксылыков, вышедший на поле на 86-й минуте. Бахтиер Зайнутдинов, которого он заменил, отыграл на 6,9.



Следующий матч подопечные Михала Билека проведут на выезде - 15 октября против Беларуси, которая сыграла вничью с Литвой (2:2).
Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Албания Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА
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Сегодня 00:11
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