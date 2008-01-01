Сборная Казахстана сохранила лидерство в группе Лиги наций после матча конкурентов

Сборная Беларуси
по футболу сыграла вничью с командой Литвы
в третьем туре группового этапа Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча группы С прошла в Вильнюсе и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Арвидас Новиковас
(7-я минута) и Каролис Лаукжемис
(75-я). У гостей голы забивали Виталий Лисакович
(59-я с пенальти) и Александр Сачивко
(66-я).
Ранее в другом матче квартета сборная Казахстана дома сыграла вничью
с Албанией - 0:0.
После трех туров у всех команд по четыре очка, но Казахстан занимает первое место в группе по дополнительным показателям. Далее идут Албания, Беларусь и Литва.
Следующий матч команда Михала Билека
проведет 15 октября на выезде против Беларуси.