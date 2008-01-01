Сборная Казахстана сохранила лидерство в группе Лиги наций после матча конкурентов

В игре были камбэк и пенальти.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
2
Вчера 23:52
Лига наций УЕФА
Групповой этап
Литва - Беларусь 2:2

Турнирная таблица
Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Литвы в третьем туре группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы С прошла в Вильнюсе и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Арвидас Новиковас (7-я минута) и Каролис Лаукжемис (75-я). У гостей голы забивали Виталий Лисакович (59-я с пенальти) и Александр Сачивко (66-я).

Ранее в другом матче квартета сборная Казахстана дома сыграла вничью с Албанией - 0:0.

После трех туров у всех команд по четыре очка, но Казахстан занимает первое место в группе по дополнительным показателям. Далее идут Албания, Беларусь и Литва.

Следующий матч команда Михала Билека проведет 15 октября на выезде против Беларуси.
Метки:
Сборная РК по футболу Албания Лига наций Беларусь Литва
Футбол Сборные
2
Вчера 23:52
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