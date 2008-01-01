"Никто не хочет уступать первое место". Тагыберген оценил уровень соперников сборной Казахстана в группе Лиги наций

Пока команда Билека возглавляет квартет.

Асхат Тагыберген. Фото: КФФ
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 23:12
Полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген прокомментировал ничью с Албанией (0:0) в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. 

- Сегодня была хорошая игра, обе команды играли на победу. В нашей группе никто не хочет уступать первое место, результат закономерен.

- В сборной Казахстана много травм, отсутствовали Исламхан, Вороговский, Алип. Удалось ли заменить их?
- Конечно! В нашей сборной есть 22 игрока, в команде собраны сильнейшие футболисты. Все играют не на 100, а на 200 процентов.

- Как оцениваете группу в Лиге наций?
- Как показали игры, все команды в группе одинакового уровня. Постараемся порадовать наших болельщиков.

После этой игры Казахстан и Албания имеют по четыре очка, но команда Михала Билека по дополнительным показателям занимает первое место в отборочной группе.
Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Албания
Футбол Сборные
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Сегодня 23:12
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