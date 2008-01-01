"Конечно, хотелось выиграть в родных стенах". Абикен - о ничьей с Албанией и реванше с Беларусью

Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен
в интервью корреспонденту Vesti.kz
прокомментировал результат матча с Албанией (0:0) в Лиге наций. По его словам, теперь команда настраивается на победу в игре против Беларуси.
- Айбол, что скажете по матчу с Албанией?
- Думаю, игра была равной. Конечно, хотелось выиграть в родных стенах и набрать заветные три очка. Однако и соперник оказал серьезное сопротивление. Албанцы могли забить. Особенно в конце матча.
- Как думаете, если бы на трибунах были болельщики, сыграли бы успешней?
- Думаю, да, ведь когда трибуны гонят вперед - это придает дополнительные силы. Всегда приятно играть для зрителей.
- Впереди матч против Беларуси в Минске. Реально ли взять реванш у недавнего обидчика?
- Конечно, очень жаль, что мы уступили им в родных стенах. Тот поединок был сложным для нашей команды. Приложили все силы ради победы. Едем в Минск с мыслями о победе. Нас ожидает тяжелейший матч. Будем биться за честь нашей страны!