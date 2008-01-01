Сборная Казахстана понесла еще одну потерю перед матчем с Беларусью в Лиге наций

Защитник сборной Казахстана по футболу Гафуржан Суюмбаев
не поможет команде в гостевом матче с Беларусью в рамках группового этапа Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Суюмбаев получил желтую карточку в домашнем матче с Албанией, который состоялся 11 октября в Алматы. Из-за перебора "горчичников" он пропустит следующую игру.
Добавим, что перед игрой с Албанией защитник Нуралы Алип
получил положительный результат теста на COVID-19. Футболист изолирован от команды и находится под наблюдением врачей.
Также Михал Билек не смог рассчитывать на Алексея Щеткина
- у нападающего травма голеностопа. Кроме того, игру пропускал капитан Бауыржан Исламхан
.
Матч Беларусь - Казахстан состоится 15 октября в Минске.