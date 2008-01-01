Сборная Казахстана понесла еще одну потерю перед матчем с Беларусью в Лиге наций

Игра состоится 15 октября в Минске.

Гафуржан Суюмбаев. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Сегодня 21:15
Защитник сборной Казахстана по футболу Гафуржан Суюмбаев не поможет команде в гостевом матче с Беларусью в рамках группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Суюмбаев получил желтую карточку в домашнем матче с Албанией, который состоялся 11 октября в Алматы. Из-за перебора "горчичников" он пропустит следующую игру.

Добавим, что перед игрой с Албанией защитник Нуралы Алип получил положительный результат теста на COVID-19. Футболист изолирован от команды и находится под наблюдением врачей.

Также Михал Билек не смог рассчитывать на Алексея Щеткина - у нападающего травма голеностопа. Кроме того, игру пропускал капитан Бауыржан Исламхан.

Матч Беларусь - Казахстан состоится 15 октября в Минске.
Метки:
Сборная РК по футболу Кайрат ФК Беларусь Албания Лига наций
Футбол Сборные
3
Сегодня 21:15
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